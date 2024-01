Famalicão: Ciclo de Conferências no Museu Bernardino Machado

Arranca ainda este mês, no dia 26 de janeiro, mais um Ciclo de Conferências com nove sessões que vão acontecer até ao dia 25 de outubro, com o tema “Ciência, Técnica e Política na I República (1910-1926)”.

O Ciclo de Conferências do Museu Bernardino Machado vai contar, uma vez mais, com a participação de investigadores e académicos especialistas na área.

A primeira sessão vai acontecer no dia 26 de janeiro, às 19h00, com o coordenador científico do museu, Norberto Cunha.

PROGRAMAÇÃO

26 de janeiro – “Ciência, Técnica e Política na I República (1910-1926)”

23 de fevereiro – “Augusto de Vasconcelos: um médico que também foi político (1911-1926)”

22 de março – “Duarte Leite, o cientista, político e historiador”

19 de abril – “O lastro cientificista de Egas Moniz na sua mundividência moral e política”

24 de maio – “O problema mineiro e industrial português durante a I República (1890-1926): os técnicos, a política e os limites do nacionalismo”

14 de junho – “António Sérgio: a importância da ciência na autodeterminação demopédica republicana”

5 de julho – “O lastro científico-técnico da ‘República’ de Ezequiel de Campos”

27 de setembro – “Grupo Seara Nova e os governos técnicos (1921-1924)”

25 de outubro – “O contributo das Universidades Livres e Populares da I República para a vulgarização científica e técnica”

Todas as sessões estão marcadas para as 19h00, no Museu Bernardino Machado, com entrada livre e direito a certificado de presença.

O ciclo de conferências está creditado pelo CFAEVNF – Centro de Formação da Associação de Escolas de Vila Nova de Famalicão e as inscrições para professores devem ser feitas através da plataforma da entidade em www.cfaevnf.pt