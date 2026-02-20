Famalicão: Ciclo de Conferências para celebrar 40 anos de adesão de Portugal à União Europeia

Para assinalar 40 anos de integração de Portugal na União Europeia (1986-2026), a Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco recebe, entre 5 de março e 28 de maio, o Ciclo de Conferências “De Famalicão para o Mundo… E a Europa tão perto de nós!”.
Estas conferências vão decorrer quinzenalmente, das 18h30 às 21h00, reunindo especialistas como Paulo Cunha, Azeredo Lopes e Augusto Santos Silva. O objetivo passa por debater temas como os populismos, as migrações, as alterações climáticas e a geoestratégia.
O evento está acreditado pelo Centro de Formação de Associação de Escolas de Vila Nova de Famalicão (CFAEVNF) com 15 horas de formação e é aberto ao público em geral mediante inscrição obrigatória através do email famalicaoparaomundo@gmail.com
O programa completo encontra-se disponível no portal do município.