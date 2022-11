Famalicão: Ciclo de Jornadas Políticas do Chega no dia 1 de dezembro

A Comissão Política Concelhia do Partido CHEGA realiza no dia 1 de dezembro, às 16 horas, no auditório da União de Freguesias de V. N. de Famalicão e Calendário, uma palestra sobre a atualidade política, com destaque para o crescimento do partido.

A iniciativa conta com o analista político, Gonçalo Sousa, da Juventude Política Partidária, que vai partilhar ideias e conhecimentos. Os participantes poderão também intervir, colocando questões no âmbito do tema do evento.

Para mais informações e inscrições deve consultar a página do Facebook do partido ou o email cpcchegafamalicao@sapo.pt