Famalicão, Cidade Têxtil, inaugura teia artística gigante

O Lions Clube de Vila Nova de Famalicão assinou, no dia 26 de junho, um Protocolo de Cedência de Ajudas Técnicas ao Centro Social e Paroquial de Requião, responsável pelo projeto Cuidar Maior.

A assinatura do protocolo foi formalizada pelo presidente do Lions Clube de Vila Nova de Famalicão CL Jaquim Vieira, e pelo presidente da direção do Centro Social e Paroquial de Requião, Padre Domingos Machado, contando com a presença de Helena Correia e de Raquel Carvalho, da Cuidar Maior. Estiveram, ainda, presentes o vice-presidente do Lions Clube, CL Jorge Teixeira, da CL Rita Fonseca e do CL Manuel Fonseca.

O Lions Clube tem vindo a desenvolver um trabalho contínuo e profícuo com a Cuidar Maior, com a cedência das ajudas técnicas que vêm sendo solicitadas para colmatar as necessidades identificadas de forma criteriosa pela Cuidar Maior, entendendo ser agora o momento de formalizar a parceria entre as instituições.

«Com efeito, entendemos que as muitas ajudas técnicas já cedidas a esta instituição, têm permitido apoiar a sua ação, considerando que a natureza do projeto da Cuidar Maior incorpora os objetivos da ação de serviço do nosso Lions Clube, e que a formalização deste protocolo permitirá dar ainda melhor resposta às necessidades identificadas no Concelho de Vila Nova de Famalicão», realça a direção do Lions Clube.

«Quando pessoas que se importam se unem, arregaçam as mangas e atuam para melhorar a comunidade, isso é uma coisa linda, uma sensação incrível para todos os envolvidos. Isso é o Lions. Ser um Lion é liderar dando exemplo, construir relacionamentos e melhorar o mundo por meio da bondade. São 1,4 milhões de homens e mulheres que se importam, servindo juntos para que possam ter um impacto ainda maior e mudar mais vidas», Lions Club International.

O projeto Cuidar Maior apresenta-se com os seguintes objetivos: Ajudar/Auxiliar o maior número de cuidadores do concelho; Prevenir e/ou reduzir os níveis significativos de Burnout dos Cuidadores; Promover o Equilíbrio e Bem-estar Físico e Psicológico dos Cuidadores;

Na Cuidar Maior, os cuidadores sinalizados são formados e capacitados para a prestação de cuidados, têm acesso a apoio psicológico e de saúde para melhorar o seu bem-estar e autoestima, sendo igualmente orientados e encaminhados para o acesso aos seus direitos. A Cuidar Maior disponibiliza ainda acompanhamento 24h e leva ainda a efeito Ações Psicoeducativas, Ações de Consultadoria Familiar, e de Descanso do Cuidador.