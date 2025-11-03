Famalicão: “Cientistas” do Agrupamento de Escolas pe. Benjamim Salgado representam Portugal

Três alunos do Agrupamento de Escolas padre Benjamim Salgado, em Joane, participaram na LISE 2025 – Luxembourg International Science Expo. Representaram Portugal com o projeto “Warm me up”, um coletor solar de baixo custo, desenvolvido no âmbito dos projetos de ciência do Agrupamento e premiado no Concurso Nacional de Jovens Cientistas 2025, promovido pela Fundação da Juventude.

A LISE 2025, que decorreu de 27 a 31 de outubro, envolveu centenas de jovens “cientistas” de 27 países, de vários Continentes. De Portugal foram Luna Dinis, Lara Oliveira e Luís Faria, acompanhados pelo professor André Pereira.

O evento, organizado pela Fondation Jeunes Scientifiques Luxembourg, constitui uma das mais prestigiadas mostras internacionais de ciência juvenil, promovendo o contacto entre jovens investigadores e especialistas de diferentes áreas, num ambiente de partilha e intercâmbio cultural.

Uma representante da Embaixada de Portugal no Luxemburgo fez uma visita à comitiva portuguesa, felicitando os jovens pelo trabalho apresentado e pela forma exemplar como levaram o nome do país a este palco internacional.

A equipa portuguesa teve a oportunidade de partilhar experiências, estabelecer contactos com outros jovens investigadores e descobrir o Luxemburgo, conhecendo melhor a sua história, cultura, indústria e a forte presença da comunidade portuguesa.

Segundo a escola, a participação na LISE 2025 representa mais um marco de excelência para o Agrupamento de Escolas Padre Benjamim Salgado, «reforçando a aposta da escola na ciência experimental, na sustentabilidade e na valorização do talento jovem».