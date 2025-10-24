Concelho, Desporto, Futebol

Famalicão: Cimeira de líderes na série D da 1.ª divisão da AF Braga

A quarta jornada da 1.ª divisão da AF Braga, marcada para este fim de semana, reserva para a tarde deste sábado, às 16 horas, um Serzedelo-S. Cosme, as únicas equipas invictas na série D. A equipa vimaranense é, claramente, a mais finalizadora, com 14 golos em três partidas, enquanto que a formação famalicense tem 5 golos marcados. No plano defensivo, o Serzedelo já sofreu 4 golos, enquanto que o S. Cosme tem a sua baliza a zero.

Ainda neste dia e à mesma hora, o Ribeirão, que é terceiro com 7 pontos, recebe o Delães. Também no sábado, às 15 horas, a UD Calendário recebe o Lousado e o Gondifelos visita, às 19h15, o Carreira.

Ainda nesta série, onde estão todas as equipas famalicenses, no domingo, às 15 horas, o Louro recebe o Airão, o Ruivanense o Ronfe e, por último, Fradelos mede forças com o Mouquim.

Deixe um comentário

Famalicão: Mais um teste à invencibilidade do GD Joane

Na tarde deste domingo, às 16 horas, o GD Joane visita o Dumiense (13 pontos), partida da décima jornada da pró nacional da AF Braga. Os joanenses, que somam os mesmos pontos (19) do líder, o Pevidém, continuam invictos na prova e são, de forma clara, a defesa menos batida até ao momento, com apenas 3 golos.

No sábado, às 15 horas, a Oliveirense recebe o Ponte, equipa com 9 pontos. Já a formação de Oliveira Santa Maria soma apenas 5 pontos.

Outros jogos desta jornada: Mascotelos-Esposende; Santa Maria-Merelinense; Berço-Prado; Celeirós-Pevidém; Vila Chã-Vieira; Maria da Fontre-Selho; Marinhas-Sandinenses.

Famalicão: Assembleia e Câmara Municipal tomam posse este domingo

Este domingo, dia 26 de outubro, tomam posse os novos membros da Assembleia e da Câmara Municipal de Famalicão, eleitos no dia 12 de outubro. A sessão está marcada para as 16h30, na Casa das Artes de Famalicão, presidida por João Nascimento, presidente da Assembleia Municipal.

Na sessão serão empossados os 11 vereadores que vão integrar o executivo municipal: seis pela coligação sustentada pelo Partido Social Democrata (PSD) e pelo CDS – Partido Popular (CDS-PP), quatro pelo Partido Socialista (PS) e um pelo Chega, partido que entra pela primeira vez neste órgão autárquico.

Para a Assembleia Municipal tomam posse 40 deputados: 20 da coligação PSD/CDS-PP, 14 do PS, quatro do Chega e um da Coligação Democrática Unitária (CDU) e outro da Iniciativa Liberal. Integram também os 39 Presidentes de Junta de Freguesia que, em conjunto com os deputados eleitos, vão eleger nesta primeira sessão da Assembleia do novo ciclo autárquico o primeiro e o segundo secretários do órgão.

A coligação Mais Ação, Mais Famalicão PSD/CDS-PP, liderada por Mário Passos, venceu as eleições para a Câmara Municipal com 49,68% dos votos, tendo merecido a confiança de 41 197 eleitores famalicenses. A coligação também venceu para a Assembleia Municipal, com 46,49% dos votos (38 550 votos).

Famalicão: Homem invade terreno e rouba viatura em 5 minutos

Um SEAT Ibiza, matrícula 33-77-PX, foi furtado esta quarta-feira de manhã na freguesia de Calendário, em Famalicão, num caso que durou cinco minutos.

Segundo apurou a Cidade Hoje, o suspeito entrou no terreno da residência através do muro que divide outras propriedades, conseguiu abrir o portão por dentro e levou a viatura sem que ninguém o visse, no entanto, a ação do homem ficou registada numa câmara de vigilância. O furto ocorreu por volta das 10h45.

A situação já foi comunicada às autoridades, que estão a investigar o caso.

Se tem alguma informação sobre este crime entre em contacto de imediato com a GNR ou PSP.

Famalicão: Vitória SC não é fácil, «mas o objetivo é conquistar os 3 pontos»

Ibrahima Ba antecipou, na tarde desta quinta-feira, o jogo com o Vitória Sport Clube, da 9.ª jornada da I Liga. O defesa central avisa que «não será um jogo fácil, mas esta semana trabalhamos duro e o objetivo é conquistar os três pontos». Vê o adversário como «uma grande equipa, mas só nos interessa alcançar os três pontos», reitera.

Para que a vitória seja possível é importante o apoio dos adeptos a quem o jovem jogador pede ajuda. «Venham ao estádio e o resto nós fazemos dentro do campo. Peço o apoio dos adeptos, tal como fazem sempre. Mesmo quando jogamos fora estão sempre connosco. Ficamos felizes e dão-nos força para vencer, mesmo nos jogos mais difíceis. Peço que continuem, porque no final eles ficarão felizes».

O defesa senegalês, que foi titular no jogo da Taça, com o São João de Ver, chegou ao clube em julho do ano passado. Treinou sempre com a equipa principal e jogou, sobretudo, nos sub-23. «Quando cheguei não tinha pressa para jogar na equipa principal, porque só tinha em mente a minha evolução. Esse era o meu primeiro objetivo».

Em Famalicão, está feliz por jogar «com jogadores que têm mais experiência do que eu», porque, reconhece, «ainda estou numa fase inicial da minha carreira».

No centro da defesa tem a concorrência de Léo Realpe e Justin de Haas que «não são rivais. Somos todos irmãos e aprendo muito com eles». Diz que tem evoluído muito, até pelos conselhos de Ricardo, um dos adjuntos que já jogou no clube, também como defesa central.

Famalicão: Teatro solidário em Delães

O Auditório de Delães é palco, este sábado, para a exibição da peça “A pior aldeia de Portugal”, pelo Núcleo de Teatro da Associação Cultural de Vermoim.

O espetáculo, marcado para as 21 horas, tem um cariz solidário, a favor da Associação Bem Me Quer para melhorar as condições de serviço à comunidade. A entrada tem o custo de 1 euro, habilitando-se a um prémio que será sorteado no início do espetáculo. Também serão vendidas rifas solidárias.

Famalicão: Formação “Empreendedorismo com Futuro” com inscrições gratuitas

A Câmara Municipal de Famalicão, o IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação e o Turismo de Portugal vão dinamizar ações de formação sobre temas do Plano Nacional de Formação Financeira.

A primeira formação é a 11 de novembro, sob o tema “Empreendedorismo com Futuro”, na qual os formandos poderão reconhecer um conjunto de procedimentos para gerir um negócio com valor acrescentado no mercado, bem como controlo económico e financeiro e as condições para o seu sucesso futuro. A formação, para empreendedores, empresários e gestores de pequenas e médias empresas, é de inscrição gratuita em www.famalicaomadein.pt.

Esta ação será guiada por Afonso Cabral, Formador da Bolsa de formadores do Referencial de Formação Financeira, entre as 9h30 e as 13h30, no Museu Bernardino Machado, em Famalicão.

Para mais informações, os interessados devem enviar e-mail para academia.pme@iapmei.pt ou dinamizacao.empresarial@turismodeportugal.pt