Famalicão: Cimeira de líderes na série D da 1.ª divisão da AF Braga

A quarta jornada da 1.ª divisão da AF Braga, marcada para este fim de semana, reserva para a tarde deste sábado, às 16 horas, um Serzedelo-S. Cosme, as únicas equipas invictas na série D. A equipa vimaranense é, claramente, a mais finalizadora, com 14 golos em três partidas, enquanto que a formação famalicense tem 5 golos marcados. No plano defensivo, o Serzedelo já sofreu 4 golos, enquanto que o S. Cosme tem a sua baliza a zero.
Ainda neste dia e à mesma hora, o Ribeirão, que é terceiro com 7 pontos, recebe o Delães. Também no sábado, às 15 horas, a UD Calendário recebe o Lousado e o Gondifelos visita, às 19h15, o Carreira.
Ainda nesta série, onde estão todas as equipas famalicenses, no domingo, às 15 horas, o Louro recebe o Airão, o Ruivanense o Ronfe e, por último, Fradelos mede forças com o Mouquim.