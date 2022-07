Famalicão: Cinco espanhóis no 1.º Torneio Ibérico do Ténis Clube

Famalicão: Glockenwise e Catarina Mourão no 7.º episódio do Close-Up

Em outubro, nos dias 15 e 22, decorre o sétimo episódio do “Close-Up – Observatório do Cinema”, com a abertura a cargo dos Glockenwise e com uma retrospetiva da obra de Catarina Mourão. Esta edição, que também passa pelo Teatro Narciso Ferreira, em Riba de Ave, terá como mote a Família, dentro e fora do ecrã.

A noite de abertura ficará, então, entregue aos Glockenwise e à apresentação de uma nova banda sonora para acompanhar a projeção de “Melodia do Mundo”, filme de Walther Ruttmann. As obras de Catarina Mourão serão exibidas e comentadas neste episódio, no âmbito da secção Fantasia Lusitana.

A programação definitiva será anunciada em setembro em www.closeup.pt e em www.casadasartes.org e incluirá mais de 30 sessões, com um novo fascículo das Histórias do Cinema, filmes-concerto e propostas para famílias. Como tem sido recorrente, mantém-se a relação com a comunidade escolar, distribuída por sessões e oficinas, e sessões comentadas com realizadores, programadores, académicos, críticos e artistas.