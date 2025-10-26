Famalicão: Cinco feridos após colisão na Avenida Tomás Pereira em Gavião (N206)

Uma colisão entre duas viaturas provocou, na noite deste sábado, cinco feridos em Famalicão, na Avenida Tomás Pereira, na freguesia de Gavião.

De acordo com informações dos Bombeiros Famalicenses, que estiveram no local com 15 operacionais e cinco viaturas, uma das vítimas teve de ser desencarcerada do interior do automóvel devido ao impacto do acidente.

As cinco pessoas envolvidas foram transportadas para o Hospital de Famalicão, apresentando ferimentos ligeiros.

O alerta para o sinistro foi dado às 20h.

A GNR tomou conta da ocorrência e está a apurar as circunstâncias do acidente.

Imagem: B.V. Famalicenses