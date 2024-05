Faltam dois meses para o arranque de quinta edição do Famalicão Beer Fest.

O festival, dedicado à cerveja artesanal, vai decorrer, tal como na edição anterior, na Praça Mouzinho de Albuquerque, no coração da cidade de Vila Nova de Famalicão.

A organização é do Círculo de Cultura Famalicense e garante para este ano uma oferta alargada de cervejas artesanais, bem como novas propostas na área da alimentação.

Até ao arranque do evento, todas as novidades do Famalicão Beer Fest vão ser reveladas nos canais oficiais do festival: site / facebook / instagram.