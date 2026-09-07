Depois da conquistar de cinco medalhas de ouro no Campeonato do Mundo de master, Davide Figueiredo regressou a casa na passada semana e foi recebido, no aeroporto Francisco Sá Carneiro, para familiares e amigos. O atleta da Associação Figueiredo’s Runners and Friends venceu os 5 e 10km, a meia maratona (também com medalha coletiva pela vitória de Portugal) e nos 8km de cross.

Estas vitórias abrem a possibilidade do famalicense, recordista mundial dos 5 e 10 km em pista, ser nomeado atleta do ano pela EMA (European Master Atlhetics).

Da comitiva nacional que competiu na Coreia do Sul, também fez parte Paulo Gomes, cuja prestação também foi meritória.