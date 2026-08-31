O Cineclube de Joane anunciou a programação para o mês de setembro. Sempre no pequeno auditório, às 21h45, o mês começa com “Projeto Global”, de Ivo M. Ferreira, no dia 3, e prossegue a 10 com “Mektoub, Meu amor: canto segundo”, de Abdellatif Kechiche.

No dia 17, na sessão Traz Outro Amigo Também, pode ver “Orwell: 2 + 2=5″, de Raoul Peck. Por último, a 24 de setembro, de Bernardo Bertolucci, no ciclo “Já não há cinéfilos?!», pode ver “Antes da Revolução”.



Também a programação de outubro está definida. No primeiro dia do mês veja a “Divina Comédia”, de Ali Asgari; a 8, de José Filipe Costa, “Pai Nosso – Os últimos dias de Salazar”; a 22, “L´Aventura”, de Sophie Letourneur, e a 29 “O Conformista”, de Bernardo Bertolucci.