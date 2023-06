Famalicão: Cinema à noite e ao ar livre está de regresso

“Barbie”, “O Gato das Botas: O Último Desejo” e “Os Fabelmans” são alguns dos filmes que serão exibidos nas noites de cinema ao ar livre do Cinema Paraíso que decorrem de 5 de julho a 2 de setembro no Parque da Devesa, em Famalicão, no adro da igreja de Pedome e no exterior da Casa de Camilo, em Seide S. Miguel. Todas as sessões são às 22h00 e de entrada gratuita.

A 24.ª edição do Cinema Paraíso arranca no dia 5 de julho, no anfiteatro ao ar livre do Parque da Devesa, com o filme “Os Fabelmans” (2022), de Steven Spielberg. Segue-se “O Gato das Botas: O Último Desejo” (2022), de Joel Crawford, no dia 12, e “Air” (2023), de Ben Affleck, no dia 19.

Ainda em julho, a primeira sessão descentralizada chega a Pedome, no dia 16, no adro da igreja com “Gato Preto, Gato Branco” (1998), de Emir Kusturica.

Em agosto chega a curta-metragem do português João Gonzalez, recentemente nomeada aos Óscares, “Ice Merchants” (2022), e a longa-metragem “Ernest & Célestine: A viagem em Charabie” (2023), de Jean-Christopher Roger e Julien Cheng, que serão exibidas em conjunto na quarta-feira, 16 de agosto, no parque da cidade.

As sessões no Parque da Devesa terminam com o mais recente filme de Greta Gerwig, protagonizado por Margot Robbie e Ryan Gosling, “Barbie” (2023), que será exibido a 23 de agosto no anfiteatro ao ar livre.

Este ano o Cinema Paraíso inclui uma “Sessão Especial Ucrânia” a 2 de setembro no exterior da Casa de Camilo, com um filme-concerto protagonizado pelo duo instrumental MUAY, constituído por Hugo Ferreira e Nuno Sousa, que vai ‘dar música’ ao filme “Terra” (1930) de Aleksandr Dovzhenko. Esta sessão especial é uma atividade inserida no projeto “SER Ucrânia”, financiado ao abrigo do Programa Nacional do Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI), no âmbito do Quadro Financeiro Plurianual (QFP) 2014-2020 da União Europeia, com apoio Município de de Famalicão, em parceria com a Casa das Artes de Famalicão / Teatro Narciso Ferreira.

O Cinema Paraíso é uma iniciativa que se realiza desde 1999, com organização do Cineclube de Joane, e promovida em parceria com o Município e a Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão. O Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), o Ministério da Administração Interna e a União Europeia são parceiros institucionais.

A programação do Cinema Paraíso encontra-se disponível em www.famalicao.pt .