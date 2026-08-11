O Parque da Devesa recebe esta quarta-feira mais uma sessão do Cinema Paraíso com a versão portuguesa do filme “A Pequena Amélie”, de Maïlys Vallade e Liane-Cho Han.

A sessão tem início às 22h00 e conta a história de Amélie, uma criança belga que vive no Japão e explora a vida com a sua ama Nishio-san. O seu terceiro aniversário torna-se um ponto de viragem, marcando o início de acontecimentos que alteram a sua vida e moldam a compreensão do mundo.

Esta é a penúltima sessão de Cinema Paraíso que vai decorrer este ano no Parque da Devesa, com entrada livre, estando a última agendada para o dia 19 de agosto.