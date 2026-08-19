Na noite da próxima segunda-feira, às 21h30, há cinema gratuito em plena Praça D. Maria II, no centro da cidade, com oferta de pipocas e 500 lugares sentados.

O filme a exibir é O Diabo Veste Prada 2, protagonizado por Meryl Streep e Anne Hathaway.

A exibição deste filme faz parte da iniciativa Cinema na Praça Continente que vai na quarta edição desta iniciativa que percorre o país. Cada sessão conta com 500 lugares sentados, sendo ainda possível ver o filme em mantas e cadeiras próprias.

O Cinema na Praça Continente abre às 20h30, sendo que a transmissão decorre às 21h30.