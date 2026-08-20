Na noite do dia 29 de agosto, o complexo habitacional das Lameiras recebe a edição 2026 do Cinema Paraíso Comunidades, iniciativa que envolve a participação de comunidade migrantes. “Ange”, de Tony Gatlif, pode ser visto a partir das 21h30 e é entrada é livre.



O projeto “Cinema Paraíso Comunidades” (2025-2027), que começou no verão do ano passado, pretende ir ao encontro das comunidades migrantes e aquelas que as acolhem, através da linguagem universal do cinema com três sessões ao ar livre, com discussão e curadoria prévia desenvolvida em parceria com três comunidades migrantes e etnias minoritárias do concelho. A primeira edição da iniciativa, em 2025, envolveu uma comunidade da Ásia Central (Índia), residente em Lemenhe, culimando com a exibição do filme Tudo o que Imaginamos como Luz, a 24 de agosto desse ano, no adro da Capela de Nossa Senhora do Carmo. Este verão, a iniciativa teve a participação da comunidade de etnia cigana, sendo que no próximo ano o diálogo será com a comunidade ucraniana.



“Cinema Paraíso Comunidades” é promovido pelo Município de Famalicão no âmbito do programa “Há Cultura 2024-2027”, em parceria com o Cineclube de Joane e em coprodução com o Teatro Narciso Ferreira, com cofinanciamento da União Europeia, através do Programa Regional NORTE 2030. Neste projeto estão envolvidos vários parceiros: Comissão Social Inter-Freguesias da Área Urbana de Vila Nova de Famalicão; União das Freguesias de Lemenhe, Mouquim e Jesufrei; Associação Social, Recreativa e Cultural Cigana de Famalicão; e AIM – Associação de Integração Multicultural.



O filme a exibir conta a história de Ange, um músico de 60 anos que pretende reencontrar e reconciliar-se com o seu velho amigo Marco. Solea, filha da sua antiga paixão e em plena revolta contra os tempos, junta-se a ele na sua jornada. Este filme de Tony Gatlif, que tem revelado a riqueza do povo e da cultura cigana, abrange mais de quarenta anos e fez parte da seleção oficial do Festival de Cannes, em 2025.



Tony Gatlif deixou a capital argelina na viragem dos anos 60 rumo a França. A estreia como realizador foi em 1975, com La Tête en ruines. No início dos anos 80 realiza Corre Gitano, a primeira obra sobre a condição do povo cigano. Depois de Les Princes (1983), com o qual obtém o reconhecimento da crítica, prossegue o seu trabalho sobre a cultura rom em Latcho Drom (1992), um documentário sobre a música cigana que ganhou o prémio da secção Un Certain Regard no Festival de Cannes. Em 1997, com o elogiado Gadjo Dilo, sobre um jovem francês que viaja até à Roménia em busca de uma cantora desaparecida, conquista o Leopardo de Prata no Festival de Locarno. Os seus filmes já estiveram por diversas vezes na Secção Oficial do Festival de Cannes, que lhe atribuiu, em 2004, pelo autobiográfico Exílios, o Prémio de Realização. Tom Medina (2021), também estreado em Cannes foi antecedido por outras obras de relevo como Korkoro (2009), Indignados (2012), Geronimo (2014) ou Djam (2017). Ange é o seu mais recente filme.

