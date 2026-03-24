Famalicão: CIOR abre portas aos alunos do 9.º ano

A Escola Profissional CIOR está de portas abertas (até quinta-feira) para acolher alunos do 9.º ano do ensino básico que frequentam o Agrupamento de Escolas D. Maria II, de Gavião e Conde de Arnoso, em Arnoso Santa Maria.

É uma iniciativa enquadrada no programa Open Days/Semana Aberta, com o objetivo de dar a conhecer aos 250 alunos visitantes a importância do ensino profissional e divulgação da oferta formativa da Escola. Iniciativa semelhante vai decorrer durante os próximos meses com outros agrupamentos escolares.

Desta forma, os alunos terão a oportunidade de conhecer os modernos laboratórios e oficinas, com destaque para o Centro Tecnológico Especializado de Metalurgia e Metalomecânica, bem como interagir com professores/formadores e alunos.

O diretor pedagógico vê nesta iniciativa mais uma «oportunidade para os alunos conhecerem de perto a realidade, funcionamento, estrutura e vantagens dos cursos profissionais nos seus percursos educativos, podendo tomar decisões mais esclarecidas». A propósito, José Paiva reconhece todo o trabalho de acompanhamento e orientação efetuado pelos Gabinetes das Escolas.

Este responsável realça que todo o processo de informação, sensibilização e orientação dos alunos do ensino básico sobre as vias profissionalizantes deverá ser realizado o mais precocemente possível, por forma a «libertar alunos e famílias de preconceitos e complexos infundados sobre o ensino profissional».