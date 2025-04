Famalicão: CIOR abriu portas a 300 alunos do 9.º ano

Alunos do 9º ano do agrupamento de escolas de Ribeirão e D. Maria II, Gavião, e Conde de Arnoso, visitaram a Escola Profissional CIOR para tomarem conhecimento sobre os cursos ministrados neste estabelecimento de ensino. Esta iniciativa, com cerca de 300 alunos, decorreu na primeira semana deste mês, no âmbito da CIOR Open Days, um momento privilegiado para os alunos, orientados por diretores de curso e professores, visitarem as diferentes oficinas e laboratórios desta escola profissional.

A visita às novas e modernas instalações e equipamentos do Centro Tecnológico Especializado industrial de metalurgia e de metalomecânica, inaugurado dias antes pelo Ministro da Educação, Ciência e Inovação, mereceu a admiração e surpresa dos alunos que constataram «a natureza prática, técnica, tecnológica e inovadora dos vários cursos profissionais, assim como das suas metodologias de formação, baseadas no trabalho colaborativo e de projeto, orientados para, como futuros técnicos especializados, ingressarem no mercado do trabalho, cada vez mais necessitado em recursos humanos qualificados», ou para prosseguirem os estudos superiores, referiu o diretor da CIOR, José Paiva.