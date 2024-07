Famalicão: CIOR avança com obras para o Centro Tecnológico Especializado

Na manhã do próximo sábado, Clara Marques Mendes, secretária de estado da Ação Social e da Inclusão, participa na sessão solene que marca o início das obras de requalificação do Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão, do Centro Social de Bairro.

A instituição, a comemorar 40 anos, vai alargar o edifício para duplicar a resposta aos utentes com deficiência, contando com um apoio do PRR, no valor de 870 mil euros. Trata-se do alargamento e requalificação de salas do antigo centro de atividades ocupacionais dos jovens com incapacidades.

O Centro Social de Bairro, uma das mais antigas do concelho, já dá apoio a 30 jovens e adultos com incapacidades, mas com este novo edifício, vai duplicar a capacidade do Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão, sendo que alguns dos novos utentes já vão participando em atividades da instituição.