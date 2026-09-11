A Escola Profissional CIOR – Centro de Informação e Orientação comemora, esta sexta-feira, dia 11 de setembro, 35 anos. Para assinalar o aniversário vai homenagear, no decorrer deste ano, todos os que contribuíram para colocar a Escola no lugar onde se encontra. A direção reafirma o seu compromisso com a formação, a inovação, a inclusão e o futuro.

Ao longo de mais de três décadas, a CIOR cresceu e acompanhou a evolução do ensino profissional, reforçando a oferta de cursos e promovendo a internacionalização através dos programas Erasmus+. No ano transato deu um passo decisivo para responder aos desafios do mercado, ao inaugurar o Cento Tecnológico Especializado (CTE) Industrial.

Recorde-se que nasceu no âmbito do programa PROAVE – Operação Integrada do Vale do Ave, nos termos do Dec. Lei nº 26/89 de 21 de janeiro, com o objetivo de formar profissionais qualificados para a região do Vale do Ave.

Através de uma parceria institucional entre a Câmara Municipal de Famalicão e a Escola Secundária D. Sancho I, abriu no ano letivo 1991/1992, com dois funcionários, meia dúzia de professores/formadores e com o Curso Profissional de Técnico Serviços Comerciais/Comércio Externo. Ao longo dos anos, diversificou a oferta formativa pelas áreas de serviços, energias e mecânica.

Atualmente, a CIOR é propriedade da Cooperativa de Ensino de V. N. Famalicão, C.R.L, tem 400 alunos, tendo ao seu serviço 36 professores/formadores e 28 funcionários. Por lá já passaram milhares de alunos, muitos deles estrangeiros.

Começou por ocupar as instalações do Centro de Apoio à Juventude e a Escola Secundária D. Sancho I e, mais tarde, instalou-se numa parte da unidade fabril Silma.