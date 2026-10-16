A Escola Profissional CIOR assinalou o Erasmus Days com uma caminhada pelas ruas da cidade. Aconteceu na manhã desta sexta-feira, dia 16 de outubro.

Para a direção da CIOR, foi a forma escolhida para celebrar a importância e o virtuosismo do programa Erasmus. «Celebrar o Programa Erasmus é reconhecer e promover novas oportunidades, realidades, experiências, vivências, competências e abrir novos horizontes a uma geração de jovens estudantes, que serão os guardiões de uma Europa como espaço de liberdade, coesão, cooperação, desenvolvimento, progresso e paz entre nações, povos e culturas», referiu o diretor, Amadeu Dinis.

A caminhada teve um percurso de 3,5 Km, alusivo aos 35 anos que a CIOR comemora no presente ano letivo. Partiram da Escola em direção ao Parque da Juventude, passando pela Praça 9 de Abril, Rua Direita, Camara Municipal, Rua Adriano Pinto Bastos terminando na Praça D. Maria II.

Sob o lema “Aqui todos contam”, uma delegação de alunos e professores da área da saúde/enfermagem, provenientes da Finlândia, que realizou um intercâmbio com a Escola durante a semana, também participou na iniciativa.

Os finlandeses acolhidos pela Escola tiveram a oportunidade de conhecer aspetos relacionados com o funcionamento e unidades do Sistema Nacional de Saúde, efetuando visitas às USF e UCC da cidade, assim como à CESPU no que se refere a aspetos de formação, investigação científica e serviços.