Famalicão: CIOR celebra ErasmusDays e a importância da cooperação europeia

A Escola Profissional CIOR está a celebrar o ErasmusDays 25, com uma série de iniciativas que começaram no dia 13, segunda-feira. O objetivo passa por realçar a importância e o impacto da cooperação europeia na educação, na mobilidade e na aprendizagem ao longo da vida.

Através da visualização de vídeos e testemunhos de alunos participantes, a CIOR divulgou as diferentes mobilidades realizadas no passado ano letivo, que aconteceram em diferentes países europeus e com vários instituições e empresas parceiras; foi, também, inaugurada uma exposição de t-shirts pintadas relacionadas com o Erasmus+, que envolveu toda a comunidade escolar.

Segundo o Gabinete de Projetos da Escola, Nilza Jardim afirma que o programa Erasmus, outros anteriores e a ligação da CIOR à Europa são uma forte «marca identitária do projeto educativo, formativo e cultural da Escola, dado que as mobilidades e intercâmbios no espaço europeu se efetuam há mais de 30 anos, desde o início deste estabelecimento de ensino, envolvendo várias centenas de alunos, professores e colaboradores

A CIOR é, também, uma escola cada vez mais procurada como entidade de acolhimento ao longo do ano por parte de vários parceiros europeus.