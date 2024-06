Famalicão: CIOR leva arte e animação ao Parque da Devesa

A Escola Profissional CIOR, através dos alunos do curso profissional de Animação sociocultural, está a organizar, para os dias 14, 15 e 16 de junho, mais um Mixing Art, tendo como palco o Parque da Devesa.

Os participantes poderão assistir a concertos; desfrutar de uma variedade de animações ligadas à dança, música e artes circenses; assistir a oficinas e demonstrações, como jogos tradicionais, contos infantis, carros telecomandados, capoeira, costura criativa, culinária, biscuit, maquilhagem, pilates, yoga, pintura, terapia do riso, sabonetes artesanais, zumba, entre outros.

José Paiva, diretor pedagógico da CIOR, vê nesta iniciativa momentos e espaços privilegiados para que, numa “dinâmica intergeracional” e em contacto com a natureza, os «famalicenses e quem por cá passar possam comemorar a arte, a vida e a liberdade».

«O Mixing Art III, à semelhança dos eventos efetuados anteriormente, visa promover a interação comunitária, o desenvolvimento pessoal e a valorização do espaço público através da arte e da cultura e, neste ano em particular, também, a comemoração dos 50 anos do 25 de abril», afirmou Luís Bessa, diretor do curso de Animação Sociocultural da CIOR.

O dia de sexta-feira, 14 de junho, sob o tema “50 Cravos num Sonho”, será orientado para as comemorações do 25 de Abril de 1974, que, além de uma exposição alusiva, contará com a presença de alguns daqueles que estiveram ativamente na transição do regime com “Conversas de Abril”. Está marcado também um concerto com Francisco Fanhais, João Luiz e Sebastião Antunes.

No sábado, dia 15, além de todas as animações, oficinas e demonstrações, realizar-se-á mais um concerto com as performances de Pedro Maceiras, Blame Zeus e Dj Ad Reyes.