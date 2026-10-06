Alunos da Escola Profissional CIOR estão com jovens da Chéquia e Turquia a participar no projeto internacional “Enhancing Youth common sense as a social construct”.

Esta iniciativa, que decorre desde a semana passada até à próxima quinta-feira, na Turquia, junto da fronteira com a Síria, é a primeira mobilidade deste ano letivo, no âmbito do programa Erasmus+ / Juventude.

O objetivo principal é capacitar os alunos través do desenvolvimento do pensamento crítico e da promoção da cidadania ativa. A iniciativa propõe desconstruir preconceitos e combater a desinformação, explorando o “senso comum” como uma construção social moldada pelas diferentes realidades culturais, históricas e geográficas de cada país.

Segundo a professora Ana Fernandes, o impacto desta experiência vai muito além da sala de aula, pois é uma oportunidade de crescimento pessoal e cívico. Realça, ainda, que o debate dos jovens num contexto geográfico tão marcante como a região de Hatay, de cruzamento de povos, culturas e religiões desde a Antiguidade, «os estudantes passam a olhar o mundo de forma mais empática, crítica e tolerante, numa Europa onde, mais do que nunca, os valores de cidadania devem ser vividos e defendidos».