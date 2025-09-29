Famalicão: CIOR proporciona aos seus alunos palestra motivacional

Os alunos do curso de Técnico de Auxiliar de Farmácia participaram numa palestra motivacional sobre a “importância da farmácia e do farmacêutico na saúde pública e no apoio e bem-estar da população”.
Esta palestra, que se realizou na manhã desta segunda-feira, serviu também como um meio de acolhimento e de integração dos novos alunos, aproximação da escola aos seus parceiros, motivação dos alunos para a conclusão do curso e inserção no mercado de trabalho ou prosseguimento de estudos, referiu o diretor de curso, Arcélio Sampaio.
Participaram representantes de várias farmácias e instituições parceiras-âncora da escola, antigos alunos integrados no mercado de trabalho ou em prosseguimento de estudos. A todos foram dadas orientações, testemunhos, experiências e vivências em torno do perfil de técnico do curso de Auxiliar de Farmácia; falaram também das competências e capacidades que as farmácias acolhedoras valorizam nos alunos estagiários e futuros profissionais.