Famalicão: CIOR realiza segunda edição das Jornadas do Técnico Auxiliar de Farmácia

Na manhã desta segunda-feira, decorreram as II Jornadas do Técnico Auxiliar de Farmácia organizadas no âmbito do projeto de turma de alunos que frequentam o 2.º ano deste curso na Escola Profissional CIOR.

A iniciativa, que decorreu no auditório, reuniu profissionais e especialistas de diferentes áreas da saúde, proporcionando momentos de partilha de conhecimento e reflexão sobre temas relevantes para a prática farmacêutica. Também reforçou a importância da formação contínua e da ação do técnico auxiliar de farmácia no contexto do sistema de saúde.

O programa teve intervenções sobre a saúde mental juvenil, psicofarmacologia na adolescência, suplementação alimentar e cuidados de pele. Com a participação de especialistas convidados, foi possível refletir sobre a formação ministrada, mas também aferir o empenho e a capacidade organizativa dos alunos. «É fundamental que, desde cedo, contactem com a realidade profissional e façam uma abordagem a temas atuais e cada vez mais prementes da área da saúde, desenvolvendo competências que serão determinantes no seu futuro percurso», destacou o diretor de curso, Arcélio Sampaio.