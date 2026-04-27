Concelho, Educação

Famalicão: CIOR realiza segunda edição das Jornadas do Técnico Auxiliar de Farmácia

Na manhã desta segunda-feira, decorreram as II Jornadas do Técnico Auxiliar de Farmácia organizadas no âmbito do projeto de turma de alunos que frequentam o 2.º ano deste curso na Escola Profissional CIOR.

A iniciativa, que decorreu no auditório, reuniu profissionais e especialistas de diferentes áreas da saúde, proporcionando momentos de partilha de conhecimento e reflexão sobre temas relevantes para a prática farmacêutica. Também reforçou a importância da formação contínua e da ação do técnico auxiliar de farmácia no contexto do sistema de saúde.

O programa teve intervenções sobre a saúde mental juvenil, psicofarmacologia na adolescência, suplementação alimentar e cuidados de pele. Com a participação de especialistas convidados, foi possível refletir sobre a formação ministrada, mas também aferir o empenho e a capacidade organizativa dos alunos. «É fundamental que, desde cedo, contactem com a realidade profissional e façam uma abordagem a temas atuais e cada vez mais prementes da área da saúde, desenvolvendo competências que serão determinantes no seu futuro percurso», destacou o diretor de curso, Arcélio Sampaio.

 

 

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Famalicão: Já estão à venda os bilhetes para a receção ao Benfica

O FC Famalicão está de regresso a casa para, no sábado, receber o SL Benfica. A partida está marcada para as 18 horas e os bilhetes são exclusivamente para sócios do Famalicão, sob as seguintes condições: 10 euros, com a quota 4 regularizada, para a Bancada Placard.pt; a venda decorre na Loja Oficial ou em https://smartfan.tickets/comprar-bilhetes?ev=3895
É obrigatória a apresentação do cartão de sócio para aceder ao Estádio Municipal e apenas os lugares anuais são transmissíveis
No dia de jogo, a bilheteira do Estádio Municipal abre às 16 horas. A Loja Oficial estará encerrada na próxima sexta-feira.

Victor Rodrigues vence prémio internacional de música popular

O artista Victor Rodrigues, natural de Famalicão e a viver em Barcelos, foi um dos grandes vencedores dos International Portuguese Music Awards, ao conquistar o galardão de Melhor Artista de Música Popular. A cerimónia realizou-se no último fim de semana, em Providence.

Emocionado, o cantor, conhecido pelo tema “Põe a mão na cabecinha”, destacou a importância do prémio e o orgulho em levar a música portuguesa além-fronteiras, agradecendo o apoio de fãs, equipa e família.

Famalicão: Crianças das Lameiras visitam instalações da PSP

O grupo de finalistas da sala dos 5 anos da AML – Associação de Moradores das Lameiras visitou a esquadra da Polícia de Segurança Pública de Vila Nova de Famalicão, numa iniciativa que procurou promover a educação para a cidadania e aproximar os mais novos das forças de segurança.

A atividade faz parte do plano de ações pedagógicas da instituição e proporcionou às crianças uma experiência enriquecedora, permitindo-lhes conhecer de perto o funcionamento da PSP e o papel fundamental que desempenha na proteção da comunidade.

Um dos momentos fundamentais da visita foi a segurança rodoviária, tema trabalhado de forma prática e acessível, com o objetivo de sensibilizar as crianças para comportamentos corretos enquanto peões e passageiros, pela adoção de atitudes responsáveis desde a infância.

Para o presidente da direção da AML, Jorge Faria, «estas iniciativas são fundamentais para o desenvolvimento das nossas crianças, pois permite-lhes aprender de forma prática e estabelecer uma relação de confiança com as forças de segurança». Realça, ainda, que «experiências como esta contribuem para formar cidadãos mais conscientes, responsáveis e atentos às regras de convivência em sociedade».

Famalicão: Fim de um ciclo no basquetebol do FAC

O Famalicense Atlético Clube anunciou que Armando Andrade não vai continuar, na próxima época, no comando técnico da equipa sénior de basquetebol.

Foram oito temporadas a servir o FAC, com mais de 120 vitórias em jogos oficiais, um título nacional da 2.ª divisão (sem derrotas) e a consolidação da equipa sénior na 1.ª divisão.

Nas redes sociais, o FAC deixa um «obrigado por tudo e boa sorte para o futuro. Esta será sempre a tua casa».

Famalicão: Famalicense alerta Federação para erro que o beneficiava e foi reconhecido com o cartão branco

A ética desportiva de João Carvalho, atleta da Associação Figueiredo´s Runners and Friends foi reconhecida, este domingo, com o cartão branco, no final da meia maratona da Europa, disputada em Aveiro, e que contava para o campeonato nacional.

João Carvalho recebeu o cartão branco, atribuído pela Federação Portuguesa de Atletismo, porque alertou a organização para um erro classificativo que o beneficiava, bem como a equipa famalicense. João detetou a falha e alertou os elementos da FPA para a reposição da verdade desportiva.

Este ato ético e representativo dos valores do desporto foi, então, reconhecido. Um momento que poucas vezes acontece, particularmente no atletismo. O cartão branco / fairplay visa reconhecer, destacar e recompensar as atitudes e comportamentos eticamente relevantes praticados por atletas, treinadores e dirigentes, entre outros agentes, como espetadores, envolvidos em várias modalidades desportivas.

 

Famalicão: Beatriz Passos conquista título nacional de triatlo de média distância

No passado domingo, a atleta famalicense venceu o escalão 25-29 anos, no Campeonato Nacional de Triatlo Média Distância. A prova decorreu em Moura, no Alentejo.

Beatriz Passos, que atualmente representa o Grupo Desportivo da Goma, da Póvoa de Lanhoso, concluiu a prova em 5:10:21, o que lhe garantiu o primeiro lugar no seu escalão,

Na época passada, a atleta já tinha estado em destaque com um vice-campeonato nacional.