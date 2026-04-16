Famalicão: CIOR recebe delegação de escola alemã

Uma delegação da escola alemã Berufliches Schulzentrum Oskar-Von-Miller, da cidade Schwandorf, está, durante esta semana, na Escola Profissional CIOR.

Dois diretores e um coordenador Erasmus desta instituição parceira da CIOR participaram num programa de Job Shadowing. Neste processo/método de formação e trabalho, conheceram de perto as oficinas e dinâmicas letivas; partilharam experiências e boas práticas pedagógicas e debateram o futuro, delineando novas parcerias e projetos conjuntos para os alunos.

«Este intercâmbio de conhecimentos é fundamental para continuarmos a oferecer um ensino profissional de excelência, conectado com as melhores práticas europeias», considera a direção da CIOR.