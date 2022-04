Famalicão: CIOR reúne com empresas e instituições para consolidar parcerias

Na busca de um novo paradigma na relação da escola com “empresas-âncora” e demais atores do tecido empresarial do município, a CIOR reuniu, esta semana, com representantes de instituições e empresas.

Com esta iniciativa, decorrente do processo de revisão do projeto educativo desta escola profissional, «pretendemos não só dar continuidade e consolidar as relações com algumas instituições e empresas parceiras e intervenientes no processo de formação e educação dos nossos formandos, como também dar a conhecer os novos projetos formativos de cooperação», justificou Amadeu Dinis.

Para o diretor da CIOR importa aferir, de forma conjunta, os novos desafios do mundo laboral e as suas realidades, bem como o desenvolvimento tecnológico «e os novos paradigmas da formação, assim como criar novas sinergias entre a CIOR e as empresas e instituições».

Neste contexto, a direção da CIOR e diretores de curso, tendo por base as suas áreas de formação, capacidade instalada em termos de equipamentos, oficinas, laboratórios e recursos humanos, abordaram assuntos relacionados com partilha recursos, acolhimento de alunos estagiários, participação nas provas de aptidão profissional, eventos e palestras de motivação e capacitação dos alunos, tal como a participação em mobilidades e projetos no espaço europeu, entre outros.

Neste encontro, a escola reiterou a disponibilidade para formar a qualificar os colaboradores das empresas nas áreas técnicas e afins, bem como em ações e eventos promovidos pelas empresas que poderão, também, integrar o conselho consultivo da escola.

Nestes encontros participaram administradores, diretores de recursos humanos e técnicos da Continental Mabor; Leica; ROQ; CeNTI;COMEIP Group; WEGeuro; AMG; Vinco Válvulas, S.A; Dieselfama; Confiauto Renault; Carclasse; J. Alves – Oficinas Auto, Lda; Genésio Ferreira & Santos Lda; Centro Social e Paroquial de Ribeirão; Mais Plural; Centro Social de Calendário;Engenho; AFPAD; Farmácia São Cosme; Farmácia da Estação de Nine e Farmácia Cameira.

Estas empresas e instituições tomaram, também, conhecimento da oferta formativa da CIOR para o próximo ano letivo: Mecatrónica Automóvel; Programação e Maquinação em CNC; Desenho de Construções Mecânicas; Eletrónica Automação e Comando; Animação Sociocultural e Técnico Auxiliar de Farmácia.