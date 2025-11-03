Famalicão: CIOR sensibiliza alunos para a importância da indústria, tecnologia e inovação

A Escola Profissional CIOR organizou, no início da passada semana, uma sessão de sensibilização em torno do projeto “Pense Indústria” dinamizada pelo CITEVE – Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e Vestuário.

A escola optou por uma metodologia interativa e prática, com o objetivo de dar aos alunos uma nova perspetiva sobre o universo da indústria, da tecnologia e da inovação.

Os jovens participaram em conversas, assistiram a vídeos e exploraram exemplos reais, ficando a conhecer as oportunidades e desafios do setor industrial na sociedade atual; tiveram a oportunidade de abordar questões como a importância da tecnologia nas profissões do futuro, bem como competências-chave para o mercado de trabalho moderno.

José Paiva, diretor pedagógico da CIOR, realçou que através de projetos e metodologias específicas, estas iniciativas «incentivam o pensamento crítico nos alunos, promovem o trabalho em equipa e mostram como a indústria está cheia de oportunidades para quem gosta de tecnologia, inovação e desafios». Para José Paiva, «a indústria é um caminho cheio de possibilidades e de impacto positivo, em que cada um poderá imaginar e construir as suas próprias oportunidades para o futuro».