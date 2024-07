Famalicão: Circo contemporâneo invade a cidade

A partir desta quinta-feira e até domingo, Mogege está em festa com a celebração em honra de Sta. Marinha e do Santíssimo Sacramento.

A missa com Sermão em Honra de Sta. Marinha e Início do Sagrado Lausperene marcam o começo da programação, esta quinta-feira, às 19h00.

Na sexta-feira, dia 19, a missa volta a realizar-se às 19h00, no dia em que a freguesia celebra a Noite branca com diversos concertos a começar às 21h30 com Lucy Teixeira, Bombatuke às 22h30, fogo de artifício às 24h00 e a noite termina com o DJ Reyna às 00h15.

No sábado, a festa começa ao início da tarde com o Grupo de Bombos a percorrer as ruas da freguesia a partir das 14h30, Missa Vespertina com Sermão e Procissão de Velas às 20h30 e concerto de Cláudia Nayara e seus Bailarinos às 22h00. Ainda na noite de sábado, Toka e Dança atuam às 23h00, haverá fogo de artifício às 00h30 e Os Meninos da Favela mantém a animação a partir da 01h00.

No domingo, a Banda de Música de Riba de Ave entra às 09h00 e a missa com sermão acontece às 10h30. Da parte da tarde, há Terço com Sermão e Procissão ao Santíssimo Sacramento às 15h00, seguido pela atuação do Grupo Infantil e Juvenil Santiago de Gavião e do Rancho Folclórico Divino Salvador de Delães.

E depois de quatro dias de festa, a celebração termina no domingo, às 19h30, com a Banda de Música de Riba de Ave.