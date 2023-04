Famalicão: Circo Contemporâneo na Casa das Artes

O Instituto Nacional das Artes do Circo (INAC) estreia, esta sexta-feira, 21 de abril, às 21h30, na Casa das Artes, um espetáculo de circo contemporâneo.

“LIVRE” é um solo de circo contemporâneo dirigido por Jorge Lix, numa produção do INAC, em coprodução com a DGARTES, a Casa das Artes de Famalicão, a Contra-Regra Associação Cultural / Teatro do Mar, PWO Portugal Wolf Original Lda. e Companhia Erva Daninha.

O espetáculo remete para a natureza ambígua das escolhas humanas, num estudo que parte da vivência de um acrobata entre as coisas que poderiam ter sido, mas não foram. Trata-se de uma reflexão do comportamento de um homem preso no passado pelas escolhas por fazer. “Livre” propõe um manifesto entre o som, a dança e o circo.

O mastro chinês, a acrobacia e a manipulação de objectos são as técnicas de circo predominantes nesta proposta a solo.