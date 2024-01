Famalicão: Circulação na Avenida Marechal Humberto Delgado cortada no sentido norte-sul

No dia 27 de janeiro, a Equipa Arciprestal de Catequese de Vila Nova de Famalicão, com a colaboração da Zona Pastoral Este, realiza mais um Encontro Arciprestal de Catequistas. A iniciativa, que tem lugar no Centro Pastoral de Santo Adrião, em Vila Nova de Famalicão, pretende promover uma tarde de convívio, repleta de dinâmicas e surpresas, subordinada ao tema “Reconheceram-n’O ao partir o pão”.

O encontro, que pretende congregar todos os catequistas do Arciprestado, começa às 14h30, com o acolhimento, seguindo-se uma oração que introduzirá os catequistas no espírito desta iniciativa. Depois, realizam-se dois momentos formativos que vão incidir sobre a apresentação e explicação da proposta que respeita ao novo itinerário de iniciação à vida cristã das crianças e dos adolescentes com as famílias, assim como despertar para a importância e a centralidade da Eucaristia, particularmente na missão da Catequese, tendo em vista o 5º Congresso Eucarístico Nacional que se realiza, neste ano de 2024, na Arquidiocese de Braga.

Depois destes momentos de formação, segue-se um novo tempo dedicado à oração, terminando o encontro com um lanche, por volta das 17h00.

Para qualquer dúvida ou esclarecimento, os catequistas podem contactar a Equipa Arciprestal através do e-mail catequesefamalicao@gmail.com.