Famalicão: CITEVE assina memorando com universidade chinesa para investigação e desenvolvimento

O CITEVE e a Wuhan Textile University, instituição académica de referência na área têxtil na China, assinaram um memorando de cooperação que também envolve o CeNTI.

O acordo, formalizado a 15 de agosto, numa cerimónia em Wuhan, com a presença de Braz Costa, diretor-geral do CITEVE, e dos responsáveis da universidade Xu Weilin (secretário) e Fu Xin (reitor), representa mais um passo na aproximação entre a indústria e a academia, promovendo projetos conjuntos de investigação e desenvolvimento, bem como o intercâmbio académico entre os dois países.

O protocolo surge após um período exploratório, iniciado em 2023, e pretende abrir portas para iniciativas que vão da qualificação de talentos até à inovação científica aplicada à indústria têxtil, com especial realce na sustentabilidade e na reciclagem de resíduos têxteis.

A Wuhan Textile University atribuiu a Braz Costa o título de Professor Convidado, distinção que sublinha a ação do responsável do CITEVE na modernização e internacionalização da indústria têxtil.

Durante a visita, Braz Costa conheceu o Laboratório Conjunto Nacional-Local, e trocou impressões com a equipa coordenada por Wang Jinfeng sobre novas tecnologias para o desenvolvimento sustentável do setor.

Este acordo, segundo o CITEVE, consolida a cooperação sino-portuguesa num setor considerado estratégico e reforça o posicionamento do centro tecnológico como parceiro internacional de excelência em inovação têxtil.

Foto: Reprodução Facebook Citeve