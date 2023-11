Famalicão: CITEVE, CeNTI e empresas famalicenses na ISPO Munich

Pedro Abrunhosa foi o padrinho musical da Missão Pijama deste ano, tendo criado um hino inédito com uma grande mensagem e o título “Ninguém Vai Ficar de Fora”.

Por este motivo, na passada segunda-feira, Dia Nacional do Pijama e da Convenção Internacional dos Direitos da Infância, este grande músico português veio apresentar, ao vivo, esta nova canção às crianças e às famílias do Colégio Mundos de Vida, reunidas no parque-recreio da escola.

A apresentação começou com perguntas que as crianças fizeram, a que Pedro Abrunhosa a todas respondeu com graça e simpatia, desde o tipo de comida de que mais gosta, quantas canções já criou, a que brincava quando era pequeno, o que pensa de as crianças passarem muito tempo nos ecrãs, até ao que é preciso para se fazer uma canção. Esta foi a sua resposta à última pergunta: “O mais importante não é a inspiração, como poderia dizer. Como uma cozinheira sabe para fazer um dos seus deliciosos cozinhados, o mais importante é mesmo o trabalho. Como todos os que estão nesta bonita escola devem pensar: Só o trabalho sério nos leva mais longe.”

A seguir, Pedro Abrunhosa apresentou o novo hino, acompanhado por todas as crianças do colégio que já sabiam de cor a letra e a música. Teve de o repetir a pedido da “multidão” que estava no parque-recreio, sendo a maioria crianças de óculos escuros que se revelaram seus verdadeiros fãs.

Terminou a sua presença no colégio com uma canção surpresa “Que o Amor te Salve nesta Noite Escura” que compôs para o povo da Ucrânia, sendo, nesse momento, ladeado no palco pelo Sacha e pela Sofia, alunos ucranianos que estudam no Colégio.

Foi uma tarde de emoções, sobretudo quando se pensa que o seu novo hino “Ninguém Vai Ficar de Fora”, naquele dia, uniu todas as escolas do país que participaram na Missão Pijama, em nome da causa “uma criança tem direito a crescer numa família”.

A FESTA DAS LANTERNAS ILUMINOU A COMUNIDADE DO COLÉGIO MUNDOS DE VIDA

A “Festa das Lanternas” é uma tradição nova do Colégio Mundos de Vida, celebrada pela sua comunidade escolar. Neste dia, os pais trazem as lanternas feitas, em casa, com canas e papel, iluminadas por uma luz.

São centenas de lanternas diferentes, imaginadas por cada família, com diversos motivos. Este ano, predominavam as folhas e as flores.

Esta festa anual, realizada na sexta-feira passada, começa no parque da escola com doze jogos originais que as crianças, na companhia dos pais, são convidadas a fazer, usando um “passaporte” para carimbar a participação nas atividades disponíveis.

À medida que conseguiam seis carimbos, as crianças podiam ir diretamente à barraquinha mais doce, buscar a sua oferta de pipocas e algodão.

Na segunda parte da festa, abriram as barraquinhas dos salgados e doces, do caldo verde, das bifanas e do porco no espeto, coincidindo com o momento da chegada da Banda Plástica de Barcelos. Destacou-se também o concurso da “maior pinha apanhada pelos pais” que, à chegada, era rigorosamente medida no “pinhómetro”. Duas famílias, uma por sorteiro entre todas lanternas e o vencedor da maior pinha levaram de prémio um grande bacalhau asa branca.

No final, com a Banda Plástica à frente, realizou-se a “Parada das Lanternas”, em que participaram pais e filhos com as suas belas criações luminosas. A razão de ser desta celebração anual da comunidade escolar do colégio pode ser descrita no significado destas palavras: “A luz de cada lanterna pode ser pequena, mas todas juntas conseguem iluminar o caminho!”.

BAN HAR, O MAIOR GURU DE MATEMÁTICA DO MUNDO, ESTEVE NO COLÉGIO MUNDO DE VIDA

Ban Har, considerado um guru e o maior especialista do mundo no ensino da matemática, na semana passada, esteve no Colégio Mundos de Vida, em Lousado, para orientar um curso avançado de três dias para educadoras e professoras sobre o uso do método de Singapura.

Logo no começo da visita ao espaço escolar, aconteceu algo inesperado. É o próprio Ban Har que descreve o que se passou:

«Quando os alunos mais novos da escola do 1º ciclo me viram na área do jardim de infância, correram diretamente para mim a pedir autógrafos. Fechavam as mãos para assinar nos seus punhos. Passei a tarde a autografar livros, folhas de papel e a própria pele. Para um dos alunos, tive mesmo de assinar num boneco que trazia com ele. Outro aluno atencioso do 6º ano, depois de ter pedido um autógrafo, pediu-me outro para levar para o seu irmão do 1º ano.

Quase precisei de um guarda-costas, os alunos atacavam-me literalmente, com os punhos estendidos, à minha volta, todos queriam ser os primeiros a ter um autógrafo. E acabei a dar abraços a tarde inteira».

A ideia do curso avançado de três dias no Colégio, começou a ser pensada, já há seis anos, quando as professoras conheceram Ban Har, no Reino Unido, num “Mastery Course” sobre como usar o Método de Singapura no Ensino da Matemática.

Na sequência da formação internacional recebida, esta pedagogia foi logo adotada para o ensino da matemática, desde o 1º ano ao 6º ano, que teve impactos reais e significativos na aprendizagem desta disciplina.

No último ano escolar, os alunos do Colégio Mundos de Vida ficaram no primeiro lugar dos exames nacionais que foram organizados pela SPM – Sociedade Portuguesa de Matemática, com o apoio da Gulbenkian.

Era um desejo das professoras e foi possível a Ban Har passar, este ano, por Portugal na sua última viagem de formação à volta do mundo que passará ainda pela Holanda, Gales e Havai, até terminar na Tailândia, já perto de Singapura.

Para além do curso no colégio, durante estes três dias (incluindo o sábado), a equipa de professoras levou Ban Har ao Porto, ao fim da tarde, para visitar a livraria Lello, as Caves do Vinho do Porto e jantar na Foz. Ele também participou na “Festa das Lanternas” que se realizou, sexta-feira passada, na Mundos de Vida.

Ban Har chegou a Lousado como “pessoa admirada” e partiu como um “velho amigo”. Na sua página de Facebook, entre vários elogios sobre o relacionamento que encontrou, notou que o ambiente de trabalho é extraordinário e as professoras não são apenas colegas, mas amigas umas das outras. Ban Har, que conhece o mundo inteiro, rematou assim: “Este colégio é realmente especial!”.