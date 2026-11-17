Monitorização de parâmetros de saúde, reabilitação, passando pelo tratamento de feridas e pelo desenvolvimento de soluções têxteis funcionais e inteligentes, são algumas das propostas que o CITEVE tem patente, até esta quinta-feira, na MEDICA Düsseldorf.

Nesta edição, o Centro Tecnológico, com sede em Famalicão, apresenta várias soluções e desenvolvimentos tecnológicos resultantes de projetos de I&D, que atestam o potencial dos materiais e das tecnologias têxteis na criação de novas respostas para os desafios da saúde.

Neste importante evento internacional dedicado à tecnologia médica e ao setor da saúde, integrando o espaço coletivo Health Portugal, esta participação do CITEVE «evidencia a capacidade de inovação e a versatilidade da indústria têxtil, bem como o contributo do conhecimento científico e tecnológico para a evolução dos cuidados de saúde».

Foto: Reprodução Facebook CITEVE