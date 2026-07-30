O técnico de 38 anos regressa a uma casa que bem conhece, depois de ter orientado o conjunto famalicense na primeira metade da época da histórica subida à Liga Placard. A meio dessa temporada mudou-se para o Torreense, clube onde permaneceu até ao final da época passada.

Ao serviço da formação de Torres Vedras, em 2025/26, Cláudio Martins conduziu a equipa ao 7. º lugar da fase regular, garantindo o apuramento para os play-offs de campeão. Nos quartos de final, acabou eliminado pelo Sporting.

Na Taça da Liga, o Torreense chegou aos quartos de final, sendo afastado pelo Elétrico apenas no desempate por grandes penalidades. Já na Taça de Portugal, a equipa caiu nos oitavos de final, ao perder por 4-3 frente ao Benfica.

Cláudio Martins reencontra, assim, um FC Famalicão que na época passada assegurou a permanência na Liga Placard apenas na última jornada. A formação então orientada por Hugo Oliveira garantiu a manutenção graças a um golo de Alan Gitahy, apontado a apenas 28 segundos do apito final do encontro frente ao Fundão.