Famalicão: Clube A2D apura-se para a final da taça de Braga

Esta quinta-feira, a Universidade Lusíada de Vila Nova de Famalicão vai ser palco da apresentação do projeto Acelerar o Norte que apoia empresários do Norte de Portugal nos setores do comércio, serviços pessoais, restauração e áreas similares.

O projeto dinamizado pela CCP, a AEP, a AHRESP e a ACEPI, em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Vila Nova de Famalicão vai ser apresentado à comunidade empresarial da região e está inserido no Roadshow para a Digitalização do Norte, com foco em todos os tipos de negócio, do maior ao mais pequeno.

Em 2023, o número de portugueses que fez compras online duplicou e foram gastos cerca de 10 mil milhões de euros em produtos ou serviços adquiridos através da internet. Estes são números que justificam a importância de um projeto como este para a comunidade empresarial da região Norte.

A inscrição para assistir ao Roadshow para a Digitalização do Norte, em Vila Nova de Famalicão pode ser feito aqui.

Programa – 9 de maio – Universidade Lusíada de V.N. Famalicão

15h30 – Boas Vindas

Fernando Xavier Ferreira, Presidente da Associação Comercial e Industrial de Vila Nova de Famalicão

15h45 – Projeto Acelerar o Norte

Francisco Salgueirinho Moreira, Gestor Territorial e de Capacitação do Projeto

16h00 – Transição digital: ferramentas de gestão

Germano Pinto, Especialista na área

16h40 – O meu negócio: digitalizar rima com ganhar

Jorge Silva, Diretor Comercial da TIAJO

Yang Qi, Gerente da Cadeia de Restauração Mikado

Moderador: Germano Pinto, Especialista na área

17h10 – E a seguir, qual o caminho? Perguntas e respostas

Francisco Salgueirinho Moreira, Gestor Territorial e de Capacitação do Projeto

João Pedro Araújo, Gestor de Transição Digital da Aceleradora de Famalicão

17h30 – Encerramento

Augusto Lima, Vereador do Município de Vila Nova de Famalicão