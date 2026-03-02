Famalicão: Clube de Rugby conquista vitória expressiva

O Clube de Rugby de Famalicão/Escolinha de Rugby da Trofa venceu, no domingo, o Douro Rugby, em Vila Nova de Gaia, por 69-24. Foi a segunda vitória consecutiva no Campeonato Nacional da 2.ª Divisão.

O resultado não nega: a formação do CRF/Trofa entrou determinada e dominou o jogo, tanto no plano territorial como na eficácia ofensiva. Ao intervalo, a vantagem já refletia a superioridade demonstrada em campo. Na segunda metade, o CRF/Trofa perdeu algum ritmo e permitiu maior iniciativa à equipa da casa, mas rapidamente voltou a assumir as rédeas do encontro, consolidando a vantagem até ao apito final.

No total, a equipa visitante apontou 11 ensaios e concretizou 7 transformações, evidenciando um jogo dinâmico, rápido e bem organizado. O Douro Rugby respondeu com 4 ensaios e 2 transformações, nunca deixando de procurar reduzir a desvantagem.

O CRF/Trofa arrecada não só os quatro pontos da vitória e o importante ponto de bónus ofensivo, reforçando o bom momento que atravessa na competição.

No próximo fim de semana folga, regressando à competição no dia 14, na casa da Escola de Rugby do Porto.