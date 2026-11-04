A equipa sénior conjunta do Clube de Rugby de Famalicão/ Escolinha de Rugby da Trofa estreia-se este domingo no Campeonato Nacional da II Divisão, com uma deslocação à Lousã para defrontar a equipa da casa.

Esta época, o plantel tem novos jogadores, alguns dos quais promovidos da formação. Exemplo de ligação entre os diferentes escalões do clube e prova da continuidade do trabalho de desenvolvimento de atletas ao longo dos últimos anos.

Desta forma, a equipa prepara-se para enfrentar os desafios de uma competição exigente, que está para começar.