Famalicão: Clube de Rugby regressa às vitórias

O sorteio das rifas da festa a S. Vicente, na freguesia de Gavião, determinou a atribuição do primeiro prémio – uma Smart TV, de 32´´, ao número 1140; já o segundo prémio – um tablet -, saiu ao número 0834. Por último, um presunto, será atribuído ao detentor do bilhete com o número 0694.

As festividades decorreram nos dias 25 e 26 de janeiro, sendo que na tarde do último dia as atividades não se realizaram em virtude do mau tempo. Por isso, o sorteio das rifas decorreu este sábado, na missa na capela de S. Vicente.

Foto arquivo