Concelho, Desporto

Famalicão: Clube de Rugby reúne 200 crianças em competição

Mais de 200 crianças estiveram no Convívio Regional de Rugby Infantil organizado pelo Clube de Rugby de Famalicão. Aconteceu no passado fim de semana, no campo de rugby do clube.

O evento contou com a presença de equipas de várias cidades do Norte do país. Estiveram em competição os escalões de sub-6, sub-8, sub-10 e sub-12, proporcionando uma manhã cheia de jogo, diversão e aprendizagem para os mais novos.

As bancadas também estiveram bem compostas, com cerca de 400 espetadores, entre familiares, amigos e entusiastas da modalidade, que não quiseram perder a oportunidade de apoiar os jovens jogadores.

 

Deixe um comentário

Famalicão: PASEC promove o projeto de formação desportiva e o “Geo Discover EU”

A PASEC desenvolveu o projeto Erasmus Sport “Geo Route”, em Itália, na área dos Dolomitas. Foi dedicado à prática do Geocaching, como desporto de capacitação e inclusão juvenil, relação com o meio ambiente e instrumento de formação junto de jovens em risco. Foram dez os técnicos e voluntários que estiveram envolvidos em ações de formação e missões de observação.

Depois, no âmbito do Erasmus Discover EU Inclusion, a PASEC desenvolveu o projeto “Geo Discover EU”. Vinte jovens e quatro mentores, representando 4 grupos de mobilidade, puderam fazer de avião e comboio quase uma dezena de países da União Europeia e visitar algumas das mais icónicas cidades da Europa num projeto de mobilidade, Educação Intercultural e Educação para a Cidadania Europeia.

O projeto dividiu-se em duas etapas. A primeira teve início de avião entre Porto e Frankfurt e depois comboio entre Viena, Bratislava, Budapeste, Liubliana, Zagreb, Cracóvia, Praga e Frankfurt. O regresso de avião fez-se por Frankfurt – Porto. Foram 6 os participantes. A 2ª etapa teve 18 participantes. Começou com a viagem de avião entre Porto e Eindhoven. Depois seguiu-se Frankfurt, Viena, Bratislava, Budapeste, Praga, Cracóvia, Berlim e Amesterdão de comboio. Seguiu-se novamente Eindhoven e regresso ao Porto de avião

O Discover EU é uma iniciativa da União Europeia que proporciona aos jovens de 18 anos uma experiência de viagem que lhes permitirá tirar partido da liberdade de circulação na União Europeia, descobrir a diversidade das regiões europeias, desfrutar da sua riqueza cultural e estabelecer contactos com pessoas de todo o continente. Ao mesmo tempo, têm a oportunidade de aprender mais sobre si próprios, ganhar autoconfiança e melhorar as competências essenciais, por exemplo em matéria de línguas estrangeiras e de resolução de problemas.

Famalicão: Liberdade na meia maratona e nos 10km

O Liberdade FC esteve presente na Meia Maratona de Famalicão, por Tânia Santos, que em veteranos F35 terminou no 11.º lugar; em veteranos M60, Saúl Vilhena alcançou o 7.º lugar.

Na distância de 10 km, escalão seniores, Carolina Faria foi 4.ª, Daniela Costa 6.ª, Leonor Monteiro terminou em 7.º lugar, Iara Sathler chegou na 15.ª posição, Francisca Veloso foi 16.ª, participaram ainda Sandra Fernandes, Carolina Mourão, Frederico Vilhena e Rodrigo Rouxinol.

No escalão de veteranos, M35, Tânia Silva foi segunda, Cármen Dias terminou na 34.ª posição e Ramiro Costa foi 11.º. No escalão de veteranos M40, Wilson Parada foi 13.º e no escalão de veteranos M55, António Fernandes conquistou a 9.ª posição.

A 11.ª Meia Maratona de Famalicão e a prova dos 10 km saíram para a estrada no dia 19 de outubro, com cerca de 3500 atletas. Deste número, 16 eram do Liberdade FC.

Famalicão: Workshop de dança solidário reverte a favor da HumanitAve

Está agendado para o dia 2 de novembro, a partir das 14h30, um workshop de dança solidário, no Liberty Fitness Center Braga, que reverte a favor da HumanitAve.

Mais do que um momento de convívio através da dança, este workshop representa uma oportunidade de apoiar e promover melhores condições de saúde e bem-estar junto das comunidades beneficiárias do 𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗮 + 𝗦𝗮𝘂𝗱𝗶 na Guiné-Bissau.

A sua presença pode fazer toda a diferença. Faça aqui a sua inscrição por um custo de 7,50€.

Famalicão: Fim de semana de vitórias para o FamaBasket

Com vitórias em todos os jogos disputados, o Famabasket termina o fim de semana de forma bastante positiva, com destaque para as equipas sub-16 feminina e sub-18 masculina que somam vitórias nos 3 jogos disputados neste início dos campeonatos distritais.

A equipa sénior masculina recebeu na quinta-feira o BC Barcelos sub-23 e arrecadou uma vitória por 77-49, depois de vencer os quatro períodos do jogo.

O minibasquete também entrou em ação este fim de semana. No sábado, os Mini10 foram até à Escola EB 2,3 da Apúlia para participar numa concentração organizada pelo ESPOSENDE BC, na qual marcaram presença também o FC Vizela e SC Maria da Fonte.

No domingo, os Mini12 deslocaram-se a Vizela tendo-se juntado à equipa da casa, o FC Vizela, e ao BC Barcelos e Esposende BC, tendo sempre aplicar o que vão aprendendo envoltos em boa disposição.

A equipa sub-16 feminina recebeu o BC Barcelos, na manhã de domingo, num jogo entre os líderes da prova. O Famabasket foi a equipa mais forte e venceu a partida por 74-53, sendo agora líder isolado da prova.

Os sub-16 masculinos receberam na tarde de domingo o SC Maria da Fonte, vencendo os quatro parciais num jogo que terminou com uma vitória por 72-29, a segunda vitória da equipa.

A equipa feminina Sub-18 jogou no sábado em Braga, frente ao GDAS, onde conseguiu uma vitória por 50-29 apesar do esforço da equipa adversária para inverter o resultado após o intervalo.

Os sub-18 masculinos jogaram na manhã de domingo no Pavilhão Municipal, frente ao FAC, num jogo que conseguiram dominar e vencer por 90-41, tendo vencido todos os três jogos disputados até ao momento. A próxima jornada é frente ao SC Braga, num duelo entre os líderes do campeonato distrital.

Famalicão: Nuno Costa navega piloto espanhol na Baja Portalegre

O famalicense, navegador de ralis e de provas de todo-o-terreno, prepara-se para mais um desafio. Nuno Costa vai à Baja Portalegre que decorre de 23 a 25 de outubro, como navegador do piloto espanhol Pantaleao Rubio, aos comandos de um CANAM Maverick R.

O objetivo da equipa é terminar a prova. «A nossa estratégia é equilibrar velocidade com fiabilidade. Queremos pressionar quando for possível, mas sem cometer erros. Acima de tudo, terminar a prova é fundamental — e queremos fazer isso da melhor forma possível», garante Nuno Costa.

O piloto espanhol sabe que se trata de «uma prova exigente, mas sinto-me confiante com o Nuno ao meu lado. Queremos ser competitivos, aproveitar cada quilómetro e terminar a corrida com um bom resultado».

A Baja Portalegre é uma das provas mais aguardadas do calendário nacional, com percursos que testam máquinas, pilotos e navegadores. Para Nuno Costa esta participação representa «mais um passo» na sua carreira «e uma oportunidade de reforçar a parceria» com o piloto da vizinha Espanha.

Famalicão: AVC vence Torneio do Minho

O conjunto famalicense venceu a 38.ª edição do Torneio do Minho. Na final, disputada no Pavilhão Municipal de Figueiredo, na tarde do passado sábado, o conjunto famalicense teve pela frente o CART, que só somava vitórias nos jogos disputados. O AVC venceu pela margem máxima, com os parciais de 25-23, 25-20; 25-13 e trouxe o troféu pela primeira vez para a sua galeria.

No próximo domingo, começa o campeonato da 3.ª divisão e o AVC recebe no pavilhão das Lameiras a equipa do Esposende. O jogo está marcado para as 15 horas.

Recorde-se que depois de algumas épocas sem equipa sénior, o clube famalicense regressou com um conjunto para a nova temporada.