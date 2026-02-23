Famalicão: Clube de Rugby vence Rugby Agrária

A equipa conjunta do Clube de Rugby de Famalicão/Escolinha de Rugby da Trofa recebeu e venceu o Rugby Agrária, por 37-22, partida a contar para o Nacional da 2.ª divisão.

As duas formações entraram determinadas, proporcionando um jogo intenso e equilibrado em largos períodos. A formação da casa foi mais eficaz nos momentos decisivos, conseguindo construir uma vantagem que foi determinante no desfecho do encontro. O CRF/Trofa apontou cinco ensaios, concretizou três transformações e somou ainda duas penalidades.

Com este resultado, o CRF garante os quatro pontos da vitória como também o ponto de bónus ofensivo, reforçando a sua posição na tabela classificativa.

A equipa prepara-se, agora, para uma deslocação exigente, no próximo domingo, o Douro Rugby, em Vila Nova de Gaia.