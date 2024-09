Famalicão: Clube de Rugby vota novos estatutos e elege novos órgãos sociais

José Pacheco Pereira, António Sampaio da Nóvoa e Jorge Moreira da Silva são alguns dos nomes que vão marcar presença no Ciclo de Conferências “Pensar o Futuro a Partir de Abril – De Famalicão Para o Mundo”, que decorre entre 20 de setembro e 6 de dezembro, no auditório da Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco de Famalicão. A entrada é livre e todas as conferências têm início pelas 18h30.

Esta iniciativa resulta de uma organização do Município de Vila Nova de Famalicão, no âmbito das comemorações municipais dos “50 Anos do 25 de Abril”, em parceria com o CITCEM – FLUP, o IHC-NOVA de Lisboa, a Associação de Professores de História (AHP) e a Universidade de Paris 8.

No dia 18 de outubro, Pacheco Pereira (político, professor, cronista e investigador de história contemporânea portuguesa) vem falar sobre o “Significado do 25 de novembro de 1975”.

Jorge Moreira da Silva, natural de Vila Nova de Famalicão e atual diretor-executivo do Escritório das Nações Unidas para Serviços de Projetos (UNOPS), irá abordar o tema “Ambiente e Sustentabilidade” a 8 de novembro.

Sampaio da Nóvoa, antigo representante Permanente de Portugal junto da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) (2018-2021), professor catedrático do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa e antigo Reitor da mesma instituição (2006-2013), encerra este ciclo de conferências com uma sessão sobre “A Educação – Dos Desafios de Abril ao Futuro da Educação”, excecionalmente no auditório do Centro de Estudos Camilianos, em Seide São Miguel, no dia 6 de dezembro.

O Ciclo de Conferências “Pensar o Futuro a Partir de Abril – De Famalicão Para o Mundo”, envolve um total de seis conferências, com periodicidade quinzenal, sempre às sextas-feiras.

Este ciclo de conferências arranca a 20 de setembro, por António Gonçalves, diretor artístico da galeria municipal famalicense Ala da Frente, que falará sobre “A Arte e a Revolução”.

Os restantes momentos do programa serão protagonizados por Ricardo Noronha, do Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (IHC-NOVA de Lisboa), que abordará “Reação Conservadora ao 25 de Abril (28 de setembro de 1974 e 11 de março de 1975)” a 4 de outubro, e Ivan Lima Cavalcanti, investigador no CITCEM – Centro de Investigação Transdisciplinar “Cultura, Espaço e Memória” da Faculdade de Letras da Universidade do Porto (CITCEM-FLUP), que irá explorar “O Canto de Intervenção Como Meio de Mobilização”, no dia 22 de novembro.

O ciclo de conferências será acreditado com 15 horas, pelo Centro de Formação da Associação de Escolas de Vila Nova de Famalicão (CFAEVNF), para docentes. Os interessados devem fazer a inscrição na plataforma do CFAEVNF (www.cfaevnf.pt) para obter a acreditação na modalidade de curso de formação.