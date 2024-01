Famalicão: Clube de Xadrez A2D começa novo ano com vitórias

No passado fim de semana, o Clube de Xadrez Associação Académica da Didáxis participou em três eventos federados e com resultados 100% vitoriosos.

As equipas A, B e C do clube famalicense iniciaram as competições coletivas, campeonatos nacionais da 2.ª e 3.ª divisões (série A) e o distrital.

A entrada no ano 2024 foi arrebatadora, com vitórias sobre as formações adversárias. Desta forma, após a 1.ª sessão, as três equipas famalicenses mantêm intacto o sonho da subida de divisão nas séries em que participam.

Na 2.ª divisão, a equipa A do CX A2D confirmou o seu favoritismo, em casa, perante a equipa A do CR Estarreja com vitórias convincentes nos quatro tabuleiros em disputa: Na 3.ª divisão, a equipa B deslocou-se a Macedo Cavaleiros para defrontar a equipa A do GD Macedense e, também, confirmou a sua superioridade (3-1), apesar de ceder dois empates nos 2.º e 3.º tabuleiros: No distrital, a equipa C recebeu a equipa vianense ADC Perre B (2,5-1,5), tendo-se registado 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota:

No próximo sábado, 13 de janeiro, decorrerão os 1/32 avos de final da Taça de Portugal. O Clube de Xadrez mantém as três equipas, A, B e C em prova que vão defrontar o Colégio Efanor C e B e o Vitória SC B.