Famalicão: Clube de Xadrez A2D conquista 12º título na Taça de Braga

Este domingo decorreu a final da 26ª Taça de Braga de Xadrez com arbitragem de Mário Oliveira. O Clube de Xadrez Associação Académica da Didáxis conquistou o título pela décima segunda vez.
Tendo como adversário a equipa B do CX A2D, a equipa famalicense mostrou a superioridade ao vencer por 4-0 com o talento dos atletas João Afonso, João Romano, José Santos e Artur Lemos.
No passado sábado, 18 de abril, decorreu a oitava e penúltima sessão do Campeonato Nacional de Xadrez da II Divisão – Série A. O Clube de Xadrez Associação Académica da Didáxis recebeu o clube Amanhã da Criança/AX Maia numa partida que venceu por 3-1.
Representada por Luís Romano, João Afonso, Paulo Pinho e João Romano, a equipa famalicense beneficiou da derrota da equipa vimaranense VSC B perante o Grupo de Xadrez do Porto para alcançar a liderança isolada da prova.
Desta forma, basta o empate na deslocação a Gaia, dia 16 de maio, para alcançar a subida à I Divisão Nacional por Equipas e alcançar a elite nacional do Xadrez Coletivo pela quarta vez.