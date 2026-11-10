A XI Gala do Desporto de Famalicão realizou-se no passado domingo, onde foram distinguidos atletas, treinadores, equipas, associações e clubes famalicenses que se destacaram na época desportiva de 2025/2026.

O Clube de Xadrez A2D subiu ao palco para receber vários galardões. A Equipa A foi homenageada pelos títulos nacionais conquistados na época passada: Campeão Nacional Coletivo da II Divisão e vencedor da Taça Nacional de Associações. A equipa foi constituída por Carlos Novais, Mestre Nacional Ivo Dias, Luís Romano, João Afonso, Mestre Nacional Paulo Pinho, João Romano, WFM Inês Silva e José Santos.

A título individual, o Mestre Nacional Paulo Pinho recebeu uma distinção pelo título de Campeão Nacional de Veteranos +50, na vertente de clássicas. Também o atleta João Afonso foi reconhecido pelo título de Campeão Nacional Sub-20, na vertente de rápidas.

O Clube de Xadrez A2D esteve representado pelo décimo primeiro ano consecutivo, afirmando-se como referência ao nível da formação e competição.