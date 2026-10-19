No passado sábado, 17 de outubro, o Clube de Xadrez da Associação Académica da Didáxis conquistou a Supertaça da Associação de Xadrez do Distrito de Braga. Esta foi a décima nona edição e a equipa famalicense já a venceu quinze vezes.

A prova decorreu na Didáxis, em Riba de Ave, entre o Clube de Campismo e Caravanismo de Barcelos, campeão distrital por equipas em 2025/2026, e o CX A2D, vencedor da Taça na mesma época.

O encontro jogou-se a quatro tabuleiros, com arbitragem de Mário Oliveira. A equipa famalicense, que recentemente venceu a Taça Nacional das Associações, partia como favorita e ao fim de uma hora de jogo colocou-se em vantagem com a vitória de José Santos. Cerca de uma hora depois, Carlos Novais (capitão), Paulo Pinho e João Pedro Afonso venceram as respetivas partidas e confirmaram o favoritismo da equipa.

Com o triunfo por 4-0, a equipa A do CX A2D somou a 15.ª Supertaça em 19 edições. Os títulos foram conquistados em 2011, de 2013 a 2023 (onze consecutivos), em 2025, 2026 e 2027.

O projeto formativo e competitivo do clube continua já no próximo sábado, 24 de outubro, à tarde, com o II Torneio Blitz da Amizade CX A2D na Sala de Competições de Xadrez do Complexo Desportivo de Vale S. Cosme.