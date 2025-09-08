Famalicão: Clube Motard Escorpiões celebra 25.º aniversário a 20 de setembro

No dia 20 de setembro, o Clube Motard Escorpiões celebra 25 anos de existência. Neste dia, na sede, na Rua Nossa Senhora do Carmo, em Lemenhe, a partir das 17h30, há música com André Ferreira, com a noite reservada para o bolo e champanhe, às 21h30, seguido do concerto pelo grupo Lokapala, às 22 horas; e à meia noite são entregues lembranças. Até de madrugada, o DJ Fábio Carvalho anima a festa.

«Vem brindar connosco a cada quilómetro, a cada encontro, a cada história que nos trouxe até aqui, porque 25 anos não se celebram sozinhos – celebram-se juntos», convida a direção do clube.