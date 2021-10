Realizou-se na noite deste sábado o jantar solidário do Clube Motard Escorpiões para ajudar o pequeno Vicente, uma criança de 7 anos que nasceu com Síndrome de Morsier, tendo ficado com um grau de incapacidade bastante elevado.

No total, foram angariados 1500 euros que vão servir para financiar os tratamentos do pequeno famalicense.