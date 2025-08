Famalicão: Clube Motard Escorpiões já tem programa para a festa do 25.º aniversário

No dia 12 de agosto, entre as 14 e as 18 horas, será assinalado o Dia Internacional da Juventude com uma tarde dedicada ao convívio e ao lazer nas Piscinas Municipais de Famalicão.

Ao longo do dia, a entrada será gratuita para todos os jovens entre os 12 e os 35 anos e para que a data seja ainda mais especial, será realizado um sorteio de quatro passes mensais para utilização do espaço em 2026. Os jovens interessados em participar terão à disposição um vídeobooth 360º, que servirá de suporte para a inscrição no sorteio e proporcionará uma experiência interativa e partilhável.

O Dia Internacional da Juventude decorre sob o tema “Iniciativas locais dos jovens para os ODS e além!”, que destaca o papel transformador da juventude na concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) a nível local. A iniciativa pretende valorizar os jovens como protagonistas do presente e do futuro, reforçando o seu direito ao bem-estar, ao acesso a equipamentos públicos e à vivência plena da comunidade.