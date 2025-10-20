Concelho, Desporto, FC Famalicão, Futebol

Famalicão: Clube oferece camisolas a ex-jogadores

Joel Monteiro e Emanuel Novo, jogadores que já passaram pelo FC Famalicão e que agora jogam no São João de Ver, receberam, no passado sábado, camisolas do FC Famalicão.

A entrega foi feita, em nome do clube, por Francisco Fernandes, team manager do FC Famalicão e que jogou com os dois jogadores que agradeceram o gesto e a atenção do emblema famalicense.

Joel Monteiro representou o FC Famalicão entre 2014 a 2019, tendo disputado 107 jogos, enquanto que Emanuel Novo serviu os famalicenses de 2014 a 2016, com 20 jogos. O guarda redes esteve numa subida à 2.ª liga, enquanto que o defesa Joel esteve em duas subidas de divisão: à 2.ª e 1.ª ligas.

Famalicão: Gala da Didáxis distingue resultados e empenho dos alunos

A Didáxis reuniu a comunidade educativa, no dia 18 de outubro, no auditório da Casa de Delães, numa gala que distinguiu os alunos que, no ano letivo anterior, estiveram em evidência.

Uma iniciativa que decorreu «num ambiente de celebração, orgulho e reconhecimento», refere a direção da Didáxis.

Durante a gala, foram entregues os diplomas de Conclusão de Ciclo e de Curso, bem como prémios aos alunos que integraram o Quadro de Excelência, Projetos de Excelência e Mérito e Distinção, «valorizando não só os resultados académicos, mas também o empenho, o espírito de iniciativa e o envolvimento em projetos educativos relevantes».

Entre os convidados, esteve o vereador da Educação da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Augusto Lima, que, na sua intervenção, realçou a importância de valorizar o esforço dos jovens e o papel fundamental da escola na formação de cidadãos comprometidos com o futuro.

A Gala Didáxis foi também um momento de convívio da comunidade educativa, «num claro sinal de que a educação se constrói em conjunto e com base em valores sólidos».

Em nota à imprensa, a direção da Didáxis conclui que «mais do que uma cerimónia de entrega de prémios, a Gala Didáxis foi um tributo ao trabalho, à dedicação e ao talento dos alunos, professores e colaboradores que diariamente constroem uma escola de referência no concelho de V. N. de Famalicão».

Famalicão: Eduardo Oliveira garante respeito pela ética e pela democracia

A poucos dias da tomada de posse para os órgãos autárquicos, Eduardo Oliveira, presidente da Comissão Política do Partido Socialista (PS) e vereador da Câmara Municipal, garante ter «respeito pela democracia e pela ética na política local». Uma declaração ainda a propósito da campanha eleitoral e do rescaldo das eleições.

Eduardo Oliveira rejeita «categoricamente as insinuações sobre a associação da sua candidatura a páginas, perfis falsos ou imagens destinadas a denegrir outros candidatos». Aponta que a sua candidatura não foi «contra alguém», mas pelas «pessoas» e pautada «pela elevação, respeito e propostas concretas para servir e cuidar dos famalicenses».

Em comunicado à imprensa, Eduardo Oliveira lamentou «o ambiente de acusações e duplicidade de critérios verificado durante e após a campanha». O vereador diz que «fomos acusados de excesso de pendões no início da campanha – dias depois, quem nos criticava fazia o mesmo. No final, acusaram-nos de não remover o material de campanha – e, no entanto, os mesmos ainda mantêm material na rua», referiu.
Sobre o material de campanha, garante que mais de 80% do material de campanha já foi removido e que todos os pendões reutilizáveis foram recolhidos por uma equipa voluntária, à qual expressou o seu agradecimento.

Sobre a noite eleitoral, em que o PS saiu derrotado, afiança que contactou pessoalmente o candidato da coligação vencedora para o felicitar e desejar-lhe bom trabalho para os próximos quatro anos, sublinhando que o fez «com o coração». Isto a propósito de críticas por não felicitado o vencedor no discurso proferido no rescaldo da votação. «Na política, não vale tudo», referiu Eduardo Oliveira. Realça que atrás de cada candidato «está uma família – que sente, que sofre e que merece respeito. Honrar a democracia é respeitar todos».

Conclui, dizendo que «não estamos na política por vaidade, mas por responsabilidade – a de servir com ideias e com verdade».

Eduardo Oliveira, em nota à imprensa, citou Mário Soares: «Só é vencido quem desiste de lutar». Garante que «não vou desistir de lutar pelo bem-estar e pela melhor qualidade de vida de todos os famalicenses».

FC Famalicão deixa balneário do estádio do SC São João de Ver limpinho

O FC Famalicão, que no passado sábado jogou em São João de Ver, deixou o balneário que utilizou tal como o encontrou: limpo e arrumado.

O gesto foi assinalado pelo clube local que, nas redes sociais, agradeceu: «gestos simples que expressam a grandeza de um clube. Obrigado, @futebolclubefamalicao».

Recorde-se que a partida entre as duas equipas foi da terceira eliminatória da Taça de Portugal, com o conjunto de Hugo Oliveira a vencer, por 0-3, golos marcados na segunda parte do encontro.

Famalicão: Gonçalo Santos chamado para a Taça das Federações

O jovem jogador famalicense, que representa o FC Porto, é um dos convocados para a seleção nacional sub-16 que vai disputar o Torneio Taça das Federações. A prova disputa-se entre 30 de outubro e 4 de novembro, em Antalya, na Turquia.

Portugal vai defrontar, no primeiro dia, a Turquia, segue-se o País de Gales (1 de novembro) e a Inglaterra a 4 de novembro. Os jogadores escolhidos pelo selecionador Filipe Ramos concentram-se na Cidade do Futebol no dia 27 de outubro.

Gonçalo Santos já conta com 7 internacionalizações e dois dois ao serviço de Portugal.

Famalicão: Didáxis acolhe alunos de Timor-Leste

A Didáxis tem cinco alunos oriundos de Timor-Leste, a frequentar cursos profissionais. Algo que surge no seguimento do protocolo de cooperação estabelecido com a Fundação Klibur Mata Dalan.

Em nota à imprensa, a Didáxis refere que estes jovens timorenses integram-se «num ambiente de aprendizagem dinâmico, inovador e multicultural, que promove não apenas a excelência académica, mas também o desenvolvimento pessoal e a cidadania global».

Segundo a direção da Didáxis, «a cooperação internacional e a inclusão educativa proporcionam aos estudantes timorenses a oportunidade de adquirir competências técnicas e humanas fundamentais para o seu futuro».

Por outro lado, diz que a presença destes alunos enriquece a comunidade educativa da Didáxis, «promovendo a partilha de culturas, experiências e valores que contribuem para uma escola mais diversa e aberta ao mundo».

Famalicão: PS agradece «trabalho e dedicação» de Helena Freitas

O Partido Socialista (PS) de Famalicão agradece, publicamente, a Helena Freitas «pela disponibilidade e compromisso» demonstrados ao aceitar o convite para ser candidata à presidência da Mesa da Assembleia Municipal, nas recentes eleições autárquicas.

Helena Freitas decidiu não assumir o cargo de secretária da Mesa, decisão que Eduardo Oliveira diz respeitar inteiramente. «A professora sempre afirmou estar disponível para servir Vila Nova de Famalicão na Mesa da Assembleia Municipal e, não tendo sido a mais votada, considera – com a lucidez e o sentido ético que a caracterizam – que, não residindo no concelho, há quem possa exercer essa função com maior proximidade e contributo direto para a comunidade, tanto no exercício institucional como no papel de oposição», explica.

Em nota à imprensa, Eduardo Oliveira, presidente da Comissão Política do PS de Famalicão e vereador da Câmara Municipal, diz que a professora Helena Freitas «demonstrou, desde o primeiro momento, um notável sentido de serviço público e de compromisso com a democracia, colocando a sua competência, prestígio e disponibilidade ao serviço do concelho».

O presidente da concelhia do PS apresenta Helena Freitas como «um exemplo de integridade, competência e dedicação à causa pública», elogiando o seu percurso académico e cívico. «Vila Nova de Famalicão só pode sentir orgulho por ter contado com alguém com o valor, a serenidade e o profundo respeito pela democracia», concluiu.